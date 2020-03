Ber om redusert besøk

Nyhende

Hareid kommune har fredag gått ut med ei melding der dei ber pårørande og andre avgrense besøka sine på Hadartun/Hareid sjukeheim. Dette som følgje av korona-viruset.

Kommunen skriv at dette er eit tiltak ein gjennomfører for å skåne bebuarane for smitte. Ifølgje Folkehelseinstituttet er personar over 65 år, samt personar med underliggande kroniske sjukdomar i risikogruppa.

Hareid kommune melder også at alle planlagte arrangement ved Hadartun er avlyste. Hareid kommune har ei eiga side der dei informerer om koronaviruset.

Det er frå før kjent at ein person i Hareid er plassert i heimeisolasjon for prøvetaking og avklaring:

Ein elev ved Ulstein vidaregåande skule har også blitt isolert medan ein ventar på avklaring: