Ulsteinvik sanitetsforeining fekk Dørsjøprisen

Nyhende

Ulsteinvik sanitetsforeining får Dørsjøprisen 2020. Det vart klart fredag.

Til Norske Kvinners Sanitetsforening sine nettsider fortel organisasjonsleiar Ellen-Sofie Egeland at foreininga i Ulsteinvik på ein forbilledleg måte har jobba for integrering i lokalsamfunnet, der 1400 av 8500 innbyggjarar har innvandrarbakgrunn.

– Sanitetsforeningen har jobba for å integrere, både busette innvandrarkvinner og bebuarar ved asylmottaket, i sanitetsforeininga og i lokalsamfunnet. Språkvenn-kvinnene involverast i tradisjonelle aktivitetar som fastelavnsbinding og julebakst, samt at dei blir invitert med på møter med andre medlemmer i lokalforeininga og på store nasjonale arenaer i organisasjonen, sa organisasjonsleiar i Norske Kvinners Sanitetsforening, Ellen-Sofie Egeland.

Ulsteinvik sanitetsforeining får eit diplom og ei gåve på 10.000 kroner som vinnarar av prisen. Prisen blir delt ut til sanitetsforeiningar som har gjort ein eineståande innsats for inkludering i sitt lokalmiljø.

– Vi er stolte og audmjuke av måten de bidrar til å gjere Sanitetskvinnene til ein stadig betre og meir relevant organisasjon for hele befolkninga i landet vårt. Så veit vi at Språkvenn-arbeidet dykkar går over i ein ny og spennande og litt utfordrande fase, no som asylmottaket dessverre er lagt ned. Vi håper at prisen på 10 000 kroner vil vere et godt tilskot til å vidareutvikle aktivitetane dykkar, sa organisasjonsleiar Ellen-Sofie Egeland.

Det var Jeevitha Edward og Lena Løset som tok imot prisen for Ulsteinvik sanitetsforeining.