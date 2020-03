Vegvesenet meiner ferjeladarane er for dårlege

Nyhende

Statens vegvesen meiner ladeløysingane for elektriske ferjer er upraktiske, dyre og lite driftssikre. Leverandørane svarar med å etterlyse ein standard.

Forseinkingar og avlyste avgangar kjem av i stor grad mekaniske problem og vanskeleg vedlikehald, meiner Vegvesenets Anders Sæternes.

– Det er framleis behov for teknologisk utvikling gjennom heile kjeda frå straumnettet til ferje, seier Sæternes til Skipsrevyen.

300 kaier tar imot ferjer med behov for lading. Kostnader knytt til drift av elferjer er ein av grunnane til at ferjeprisane har auka, og at ferjepassasjerane har gjort opprør fleire stader langs kysten i vinter.

På årets Maritime Battery Forum i Sandefjord svara leverandørane Vegvesenet med å etterlyse ein standard og eit tydelegare eigarskap til ladestasjonane.

Sæternes meiner likevel at utviklinga har kome altfor kort til at ein kan setje ein slik standard.

– Vi må ha fleire resultat frå fleire ulike leverandørar over tid, seier han.