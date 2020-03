Får dei eldre naudsynt informasjon?

Nyhende

Som leiar i Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne har Ottar Kaldhol vendt seg til ulsteinordførar Knut Erik Engh med spørsmål om eldre og andre sårbare menneske som bur heime får naudsynt tilsyn, informasjon om førebygging og varsling om koronoviruset?

– Eg føreset at kommunen sine fagfolk innen helse og omsorg set inn tiltak og informerer alle som treng det og i dei samanhenger der dette er nødvendig, ikkje minst til åleinbuande eldre og menneske som har spesielle behov, og deira føresette, skriv Kaldhol.

Han føreset vidare at det er sett inn tiltak på og omkring institusjonane i Ulstein kommune, medrekna skular og barnehagar.

Kaldhol ber ordføraren setje inn tiltak for å informere innbyggjarane og tilsette i kommunen på høveleg måte for å førebyggje sjukdomen og for å redusere otten som mange kjenner på desse dagane.

Tar situasjonen på alvor

Ordføraren forsikrar om at dei tar situasjonen på alvor. Dei prøver samstundes å unngå unødige tiltak som set samfunnsfinksjonar og økonomi i fare.

Ulstein kommune har saman med fylkesmannen gjennomført møte i kriseleiinga for å drøfte situasjonen og tiltak. Kommunelegen handterer dette frå dag til dag, og vurderer kva tiltak som skal setjast inn.

Engh foreslår også at kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde kan kome og informere fellesrådet, som har møte neste veke.