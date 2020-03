Hareid avlyser reiser, kurs og konferansar

Nyhende

Kriseleinga i Hareid kommune har hatt møte i dag og kome fram til at dei avlyser eller utsett all reise-, kurs- og konferanseverksemd i regi av Hareid kommune.

Dette blir gjort for at smitteavgrensing er noko av det viktigaste dei gjer i den fasen me er i no. Fleire nabokommunar har fatta liknande vedtak, som Sande og Ålesund.

Dei tilsette blir også oppmoda om å nytte alternativ til møte, som videokonferanse om det er mogleg. Kommunen oppmodar også publikum om å rette seg etter same råd. Publikum som vil ha kontakt med tilsette bør kontakte dei på telefon, så kan dei avtale eit møte over telefon eller video.

Vanskeleg å levere tenester om arbeidsstokken er sjuk

Til no har det i hovudsak vore sektor for velferd som har stått for førebuing og koordinering, men no har kommunen sett det naudsynt å involvere alle sektorane. Eit scenario dei bur seg på, og arbeider for å motverke, er at store delar av arbeidsstokken kan bli sjuke eller sitje i karantene samstundes.

Då kan det bli vanskeleg for kommunen å levere dei tenestene dei skal.

Arrangement

Kommunen har også fått spørsmål frå arrangørar kva retningslinjer dei skal rette seg etter. Rådet frå kommuneoverlegen er at arrangement som i hovudsak rettar seg mot målgruppa 65+, som er ei av risikogruppene, bør vurdere avlysing. Kommunen har allereie avlyst alle arrangement på sjukeheimen, inkludert bygdestova. Personar i risikogruppene (65 + og kronisk sjukdom) bør også vurdere om dei skal delta på arrangement.

Arrangørar som har spørsmål kan ta direkte kontakt med kommuneoverlege Karsten Vingen (993 11 752 – i vanleg arbeidstid).

Besøk ved sjukeheimen/Hjellebakken

På grunn av korona-viruset ber Hareid kommune om at pårørande og andre avgrenser besøka på sjukeheimen, Hadartun og Hjellebakken til naudsynte besøk. Dette for å skåne dei som bur der for smitte sidan dei er i risikogruppa.

Særleg gjeld dette om du har vore på reise i eit av områda som reknast som risikoområde, eller du sjølv har symptom på luftvegsinfeksjon. Då bør du ikkje oppsøke bygget på 14 dagar.

Pårørande og brukarar har fått eigne brev om situasjonen.

Karantene

Nasjonale retningslinjer er no at alle som kjem heim frå område med utbreidt smitte (sjå her for oppdatert liste) skal ha 14 dagars heimekarantene. Alle kommunalt tilsette er pålagt å følgje desse retningslinjene.

Råda for arrangørar, reisanda kan endre seg basert på utbreiing av smitte og anna kunnskap. Hareid kommune rår alle innbyggarane og tilsette om å halde seg oppdaterte på situasjonen via helsenorge.no og Folkehelseinstituttet.

Framover vil kriseleiinga ha hyppig kontakt og regelmessige møte.