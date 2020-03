Avdekte årsaka til kloakkutslepp

Nyhende

Det var ein tett kum som var årsaka til at kloakkvatn har runne ut i Riseelva sidan seinsommaren i fjor.. Det er konklusjonen til hareid kommune etter å ha inspirert rørleidningane i området.

- Spyling og filming av røra vart avslutta tysdag kveld. Problemet var at ein kum hadde gått tett og at overløpet gjekk direkte ut i Riseelva. Vi vil ha ekstra tilsyn med denne kummen framover for å sikre at den ikkje går tett. Truleg har dette skjedd grunna gravearbeid, skriv fungerande einingsleiar for kommunalteknikk og VAR i Hareid, Aina Giskeødegård Balsnes i ein epost til Vikebladet Vestposten.

Ho kan elles opplyse om at overløpet i den aktuelle kummen vert blenda av onsdag ettermiddag slik at ein unngår framtidige utslepp i Riseeelva.