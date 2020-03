Kriseleiinga: Kommunestyremøtet i Hareid blir utsett

Nyhende

Hareid kommune utset det planlagde kommunestyremøtet som skulle funne stad torsdag kveld. Det kjem fram av ei pressemelding onsdag ettermiddag.

- I dagens situasjon ser vi det dessverre som naudsynt å utsette kommunestyremøtet fyrstkomande torsdag 12. mars på ubestemt tid, står det skrive i meldinga.

Kriseleiinga har hatt fleire møte

Kriseleiinga har elles hatt møte både tysdag og onsdag. Tysdag blei det bestemt at alle eksterne reiser, kurs- og konferanseverksemd i kommunen sin regi blir avlyst på ubestemt tid. I møtet onsdag blei det laga ei presisering av retningslinjene:

"Eksterne møte med 15 eller færre deltakarar innanfor fylkesgrensene er OK. Tilsette blir likevel oppmoda om å finne alternative møteformer som video- eller telefonkonferansar."

Kommunestyret vil falle utanfor denne definisjonen då dei folkevalde er å rekne som eksterne. Difor blir kommunestyret utsett på ubestemt tid.

Per no er det ingen saker som hastar for kommunestyret å fatte vedtak i.

- Vi ser på andre løysingar som fjernmøte/videomøte på sikt. Det er også mogleg for formannskapet å gjere hastevedtak om det blir nødvendig, står det skrive i meldinga.

Det blir elles meldt om at formannskapet skal ha møte som planlagt måndag 16. mars klokka 9:00.

Ikkje smitte i kommunen per no

Onsdag var delar av kriseleiinga på videokonferanse med fylkesmannen og dei andre kommunane i fylket. På det møtet informerte fylkesmannen, helseforetaket og dei enkelte kommunane om sine retningslinjer for mellom anna reiseverksemd.

Hareid kommune sine tiltak skil seg ikkje frå det mange andre kommunar har gjort. Også andre kommunar har avlyst folkevalde møte.

- Hareid er i ein sårbar situasjon i og med at vi har eitt legesenter og éin sjukeheim. Vi er også eit trafikknutepunkt og har mange innbyggarar som i jobben, i alle fall fram til no, har reist mykje med stort kontaktnett. Vi har per no ikkje kjend smitte i kommunen. Vi håpar at vi når den kjem, klarer å halde den under kontroll slik at vi klarer å halde viktige funksjonar i gang.

Skjerpa karantene

Alle tilsette i Hareid kommune som kjem heim frå utanlandstur må no ha 14 dagar heimekontor/utføre oppgåver gitt av arbeidsgivar heimefrå. Tilsette på reise eller på veg heim frå reise må ta kontakt med sin næraste leiar for å planlegge for dette.

Familiemedlemmer til reisande som ikkje er sjuke blir ikkje omfatta av dette.

Hareid kommune oppmodar tilsette om å avgrense reiser og deltaking i større forsamlingar på fritida.