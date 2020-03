Nyhende

Fjord1 sende ut følgjande melding fredag ettermiddag:

For å redusere risikoen for koronasmitte, så oppmodar vi alle våre passasjerar som kjem med bil eller buss, om å bli sitjande i bilen eller bussen under overfarta.

Forlat bil eller buss berre for heilt nødvendige ærend eller etter beskjed frå mannskapet.

Tusen takk for at du tek omsyn.