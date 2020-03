Politiet stengjer publikumstenester og reduserer avhøyr

Nyhende

Søknader om pass, meldingar, utlendings- og våpensaker blir ramma av at politiet no stengjer alle publikumstenester. Det vil òg bli gjort færre avhøyr.

Frå fredag morgon blir alle ikkje-kritiske publikumstenester som krev fysisk oppmøte, stengde, førebels til og med torsdag 26. mars. Det vil òg bli gjort færre avhøyr. Formålet er å avgrense smitte av koronaviruset.

– På lik linje med resten av samfunnet tek vi ansvaret vårt i samfunnsdugnaden for å redusere smittespreiinga. Alle som kan, skal ha heimekontor. Det vil naturlegvis vere oppgåver som ikkje vil bli gjorde, men redusert oppmøte er heilt avgjerande, seier assisterande politidirektør Håkon Skulstad til NTB.

Folk som har spesielle behov, kan likevel ta kontakt med politiet. Det kan til dømes vere folk som må reise utanlands og treng pass eller utlendingar som må ha dokument for å kunne få ytingar til livsopphald.

– Det vil òg kunne vere andre tilfelle som er alvorlege, og der vil politiet alltid ha ein beredskap for å handtere det, seier Skulstad.

Når politiet får meir oversikt, vil det bli lagt ut nye bookingtimar for pass, opplyser han.

Avhøyr må vente

Politiet vil òg gjere færre avhøyr framover, for å avgrense fysiske møte mellom folk og unngå at folk må reise unødvendig.

– Det blir gjort konkrete vurderingar, og alvorlege saker blir følgde opp. Nokre avhøyr kan takast på telefon, men mange avhøyr krev fysisk nærvær eller at advokat er til stades. Det kan vere avhøyr på barnehus som vi må vurdere heilt spesifikt om kan vente. Dette vil forseinke saksbehandlinga på ei rekkje område, medgir Skulstad.

Men han legg til:

– I den situasjonen står vi i no, er det ikkje noko alternativ. Det er nødvendig å avgrense reiser og fysiske møte.

Han understrekar at politiet framleis vil vere fysisk til stades både på politistasjonar og ute i samfunnet, og at politiet vil ha ein beredskap for å handtere alvorlege hendingar og ta vare på liv og helse.

Ventar færre trafikkulykker

Skulstad svarar slik på spørsmål om politiet trur det blir mindre kriminalitet som følgje av dei omfattande tiltaka som no er innførte for heile samfunnet:

– Vi har erfaring med at nokon typar kriminalitet går ned når det har vorte innført store restriksjonar. Utelivsbransjen har avgrensingar, og det er avgrensingar av ferdsel. Då blir det færre trafikkhendingar og hendingar knytte til offentleg stad.

Politiet vil òg gjennomføre interne tiltak for å hindre smittespreiing og sikre den operative evna til etaten. Bruk av heimekontor, utvida karantene for tenestemenn som returnerer frå utanlandsreiser, og reiseforbod til utlandet for utvalde medarbeidarar ut april. Tilsette i politiet blir dessutan rådde frå å ta unødige innanlandsreiser med kollektivtransport.