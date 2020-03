Måtte stenge legesenteret for desinfeksjon

Nyhende

Legesenteret i Myrvåg måtte måndag ettermiddag stengast for å desinfiserast, etter at ein person hadde tatt seg inn i lokalet utan å ha gjort avtale om dette på førehand.

Vedkomande møtte opp for å teste seg for koronavirus. To andre som oppheldt seg i lokala samstundes, må no i karantene.

Dette melder Vestlandsnytt

- Ring alltid først! Har du fått beskjed om at du skal testast skal du alltid møte utanfor bygget etter nærmare avtale. Gå aldri inn på legesenteret, er den klare meldnga frå Herøy kommune.

Ordførar i Herøy, Bjørn Prytz, seier til NRK at personen truleg har gått glipp av informasjonen som var sett opp på inngangsdøra til legesenter.

- Vi må vurdere å låse dørene til legekontoret dersom det viser seg at folk ikkje rettar seg etter informasjonen om å gjere avtale på førehand, seier Prytz til NRK.

Myrvåg legesenter og legevakta i Myrvåg er to ulike einingar og legevakta vil halde ope som vanleg.