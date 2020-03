Nyhende

Nok ein person har fått påvist korona-smitte i Ulstein.

Det får Vikebladet Vestposten opplyst frå kommunoverlege Norunn Kirkebø Elde.

Vedkomande er i same husstand som personen som tidlegare i dag, tysdag, fekk påvist smitte. Dei to har vore på same reise til utlandet.