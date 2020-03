To smittetilfelle påviste i Ulstein

Nyhende

Oppdatering tysdag kveld:

Nok ein person har fått påvist korona-smitte i Ulstein. Det får Vikebladet Vestposten opplyst frå kommunoverlege Norunn Kirkebø Elde. Vedkomande er i same husstand som personen som tidlegare i dag, tysdag, fekk påvist smitte. Dei to har vore på same reise til utlandet.

Tysdag ettermiddag: Ulstein kommune har lagt ut følgjande melding på nettsida si:

Tysdag 17. mars er det første smittetilfellet i Ulstein påvist. Det er ein yngre person som har vore i utlandet som har testa positivt for koronaviruset. Personen har vore i heimekarantene og held fram med isolering i heimen. Vedkomande er ikkje alvorleg sjuk.

Kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde rosar personen som har testa positivt for koronaviruset for å ha vore flink til å halde seg i heimen etter vedkomande kom heim frå utlandet. Ho vil også skryte av dei andre innbyggjarane i kommunen som har kome heim frå utlandet, dei har vore flinke til å følgje reglane og halde seg heime.

- No må alle vere flinke å følgje reglane og ikkje flokke seg. Det gjeld både ungdomar og eldre. Eg er glad for alle som følgjer reglane, seier Elde.

I Ulstein sende dei inn 24 testar i går, dei har fått svar på nitten av testane. Kommuneoverlegen fortel at dei manglar testreagens i Molde, difor er dei litt restriktive med kven dei kan teste. Dei testa litt romsleg i Ulstein, så er det opp til lab-en å avgjere kva testar dei vil bruke.

Kontakt fastlege

Om nokon er usikre på om at dei burde vore testa er det viktig at dei ikkje møter opp på legekontoret! Ring legesenteret og spør om å få snakke med fastlegen sin. Så kan dei få videosamtele med fastlegen sin der fastlegen vurderer om dei skal kome inn å teste seg. Det blir gjort i garasjen på legesenteret.

- Ikkje møt på legesenteret utan avtale, slår kommuneoverlegen fast.

Folk kan også få fornya resepter over videokonsultasjon.

Tysdag kveld kom det melding at nok ein person i Ulstein har testa positivt på korona: