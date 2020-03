Hødd Fotball permitterer

Nyhende

Dei tilsette i Hødd Fotball har fått varsel om permittering. Det blir gjort etter eit vedtak i styret, heiter dei i ei pressemelding onsdag ettermiddag. Årsaka er den usikre situasjonen og tiltaka som er sett i verk for å redusere risikoen for korona-smitte.

Vidare heiter det i pressemeldinga at:

Arbeidsgjevar har i dag hatt møte med dei tilsette sine representantar og partane er samde i permitteringsvarselet som no vert sendt ut. Alle dei tilsette er informert. Styret viser også til at situasjonen vi står i vil gi tapte inntekter. Budsjettet til Hødd Fotball for 2020 har i dag større kostnadar enn vi strengt tatt skulle ha hatt. Det er derfor vanskeleg å redusere på andre postar enn lønn. Styret finn det ikkje forsvarleg å fortsette drifta i denne vanskelege tida utan permitteringar.