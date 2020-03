Slepp å betale for SFO og barnehage

Nyhende

Hareid kommune melder at foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengt på grunn av koronaviruset. Dei arbeider også med å finne ei løysing for utsett betaling av kommunale avgifter.

Kommunen ber likevel innbyggjarane betale for dei fakturaene dei har fått tilsendt. Betalingsfritaket vil bli trekt frå på neste faktura.

Regjeringa har lova å kompensere for det økonomiske tapet dette vil påføre barnehagane.

Ulstein kommune opplyser også at foreldra slepp å betale for barnehage og sfo så lenge det er stengt. Foreldra må betale for fakturaen som er sendt ut for mars, så får dei fråtrekk for stengte dagar seinare, etter nasjonale reglar.