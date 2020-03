Inviterer til dugnad for å bidra med smittevernsutstyr

Nyhende

Ulstein Næringsforum oppmodar alle verksemder som har tilgang til utstyr som åndedrettsvern, vernebriller, hanskar, munnbind, visir og beskyttande dressar om å ta del i dugnaden for å sikre s.likt utstyr til sjukehusa i Volda og Ålesund.

Bakgrunnen for dette er ei bøn frå Helse Møre og Romsdal som har lite av slikt utstyr på lager.

- Vi veit at mange bedrifter i Møre og Romsdal har denne typen utstyr og vi ønskjer å komme i kontakt med dei som har utstyr å avsjå. Samstundes vil eg nytte høvet til å takke alle dei som allereie har hjelpt oss med utstyr til sjukehusa våre, seier administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke.

Bakke fortel at Helse Møre og Romsdal framleis har naudsynt smittevernsutstyr på lager, men at lageret av einskilde varer er lite. Det blir arbeidd både regionalt og nasjonalt med å få tak i nok utstyr for å sikre framtidige behov.

- Vi har ein situasjon både regionalt og nasjonalt der vi førebels ikkje har sikra stabile og tilstrekkelege leveransar av smittevernsutstyr, men det blir jobba med ulike løysingar og eg har tru på at situasjonen vil betre seg, seier Bakke.

Dersom ei verksemd har smittevernutstyr å avsjå kan dei ta kontakt påfølgjande epostadresse: postmottak@helse-mr.no

Finst det leverandørar som er forhandlarar av slikt utstyr kan dei ta kontakt via suppliercovid19@sykehusinnkjop.no og saka blir følgt opp av Sykehusinnkjøp HF regionalt

Dagleg leiar i Ulstein Næringsforum, Daniel Garden, opplyser at dei kan hjelpe til med å koordinere levering av smittevernutstyr i tilfelle detn aktuelle verksemda ikkje har kapasitet til å gjere dette sjølve. I så fall kan ein ta kontakt på denne epostadressa: daniel.garden@ulstein-nf.no