Stortinget samde om den andre økonomiske krisepakken

Nyhende

Stortinget er samde om å styrkja økonomien til kommunane, Nav og sjukehusa, kutta i arbeidsgivaravgifta og sikra studentar inntekt under koronakrisa.

– Me er villige til å gjera alt som trengst for å sikra jobbar, bedrifter og velferda for folk. Det står ikkje på pengane. Derfor er Høgre glade for å på plass ei brei semje om hovudtrekka i den økonomiske krisepakken. Sjukehusa, Nav og kommuneøkonomien blir styrkte, arbeidsgivaravgifta blir senka med 4 prosentpoeng og studentar skal sikrast ei inntekt å leva av. Finansminister Jan Tore Sanner vil allereie fredag koma med ytterlegare tiltak, varslar parlamentarisk nestleiar i Høgre, Svein Harberg, som har forhandla krisepakken for Høgre.

Dette er nokon av hovudpunkta frå avtalen mellom Høgre, V, KrF, AP, Frp, SP og SV på Stortinget:

* Arbeidsgivaravgifta blir senka med 4 prosentpoeng i to månader.

* Nav, kommunar og helsevesenet skal kompenserast økonomisk for ekstrakostnader som følgje av pandemien.

* Regjeringa skal koma tilbake med ei mellombels ordning gjennom Lånekassen for studentar som får inntektsbortfall som følgje av korona-pandemien så raskt som mogleg.

* Regjeringa skal koma tilbake med forslag som kan sikra reduserte takstar på riksvegferjer for ein avgrensa periode.

* Nettundervisning frå vaksenopplæring, universitet, høgskular og fagskular skal gjerast tilgjengeleg.

Regjeringa har varsla at det kjem fleire økonomiske tiltak den 20. mars og 27. mars.