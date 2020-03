Vil ha videosamtalar med pasientane

Nyhende

Ulstein legesenter oppmodar folk om å bestille videokonsultasjon med fastlegen sin.

- Det gjer vi for å redusere talet på pasientar som kjem hit til legesenteret no når heile samfunnet har stoppa på grunn av koronaviruset. Dei som kjem hit, bør vere berre dei som ikkje kan hjelpast via ein videokonsultasjon, seier fastlege Birgitte Hareide Øvrelid.

Ho fortel at det er enkelt å bestille ein slik konsultasjon og at det einaste pasientane treng, er ein smarttelefon.

- Be om videosamtale med legen, så får du ein sms til telefonen din om kva tid du blir oppringt. På meldinga er det ei lenke du må trykke på, og så må registrere deg med BankID. Då ser og høyrer du legen din på skjermen, og legen ser og høyrer pasienten, seier ho.

Kva slags plagar er det ok å bestille slik videokonsultasjon for?

- Det vil eg seie er alt som ikkje treng klinisk undersøking, altså viss legen ikkje treng å undersøkje pasienten fysisk. Er pasienten usikker, går det an å ta ein videosamtale- det kan vere avklarande. Og når det gjeld psykisk helse, kan ein slik samtale vere til god hjelp, seier Øvrelid.

Ulstein legesenter har hatt høve til å gjennomføre videokonsultasjonar ei tid, men korona-situasjonen har gjort at alle legane no har teke i bruk systemet.

- Eg har vore skeptisk, men eg ser at dette er ein fin måte for pasient og lege å ha kontakt. Det som er viktig å få fram, er at nokre kanskje er redde for å ta kontakt med legesenteret no, fordi dei er redde for å bli smitta av korona-viruset. Så sjølv om samfunnet har stoppa, skal vi framleis hjelpe folk. Dei som sit heime og lurer på om dei er sjuke, må absolutt ikkje vere redde for å ta kontakt, seier Birgitte Hareide Øvrelid.