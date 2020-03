Ulike tilbod

Nyhende

Det er førebels ikkje mange innbyggjarar i Ulstein og Hareid som har fått påvist koronasmitte. To frå same husstand i Ulstein og ingen i Hareid, men det er sett i verk strenge tiltak både nasjonalt og lokalt for å hindre smitte.

På kort tid har skular og barnehagar blitt stengde, og lærarane har gjort, og gjer, ein kjempejobb med å snu seg rundt og endre undervisninga si til digital fjernundervisning. Mange foreldre har heimekontor, medan dei støttar borna sine i undervisninga.

Men ikkje alle yrkesgrupper kan ha heimekontor. Utdanningsdirektoratet har utarbeidd retningsliner for kva born som skal få tilbod om barnepass. Born av personell i kritiske samfunnsfunksjonar skal få tilbod om barnehage, skule eller anna dagtilbod. For at dei skal få dette tilbodet må båe foreldra arbeide innan dei 15 funksjonane som er rita opp, eller forelderen må ha eineansvaret for borna. Dette gjeld barnehageborn og elevar opp til 12 år, eller skuleelevar og born i barnehage med særlege omsorgsbehov og som ikkje kan vere heime aleine.

Kommunalsjef Gry Nordal har ikkje tal på kor mange som får dette tilbodet i Ulstein. Ho seier dei følgjer retningslinene frå nasjonalt om å halde ope kvar eining, i staden for å samle borna. Det vil seie at skulane og barnehagane som har born som har rett på dette tilbodet held ope for denne gruppa. Det er strenge retningsliner, for det skal ikkje vere for store grupper.

Nordal vil gjere nytte høvet til skryte av dei dyktige lærarane som tilbyr skuleelevane fjernundervisning. – Dei gjer ein kjempejobb! Dei er godt i gang med å gjere om på undervisninga, så får me sjå kor lenge dette varer, seier ho. Ulstein kunst- og kulturskule vil frå neste veke tilby fjernundervisning for ein del av elevane sine.

Samlar borna

Kommunalsjef Eivind Longva fortel at Hareid kommune tilbyr skule- og barnehageplass for born der båe føresette arbeider innanfor samfunnskritiske område. Desse områda er definerte av regjeringa.

Hareid kommune har vald å samle barnehageborna i Syverplassen barnehage. Borna er delte inn i mindre grupper og det er tett bemanning med både styrar og pedagogar. – Målet er at dagen skal vere så lik ein vanleg barnehagedag som mogleg, opplyser Longva. Talet på born varierer frå dag til dag. Torsdag var det sju born til stades.

Skuleelevane som har krav på plass går inntil vidare på Hareid skule. Der nyttar elevane både fjernundervisning og hjelp frå lærarar. Også her varierer talet på elevar. Det var to torsdag og skal vere fire i dag, fredag.

Også Hareid kulturkule vil tilby fjernundervisnings til elevane sine.

Også grunnskule for vaksne er organisert som fjernundervisning. Også i Hareid får skuleelevane digital fjernundervisning frå lærarane sine.

Slepp å betale medan det er stengt

Foreldre til born i skule og barnehage slepp å betale for dette tilbodet så lenge det er stengt på grunn av koronaviruset.

Kommunane Hareid og Ulstein ber innbyggjarane betale for fakturaen som er sendt ut, så vil det bli frådrag på neste faktura. Regjeringa har lova å kompensere for det økonomiske tapet dette vil påføre barnehagane.

Hareid kommune arbeider også med å finne ei løysing for utsett betaling av kommunale avgifter.