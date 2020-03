Hareid Taxi reduserer drifta

Nyhende

Koronasituasjonen råkar også drosjene.

– Hareid Taxi har mista bortimot all køyring siste veka, noko som har ført til ekstreme utfordringar for løyvehavarar og sjåførar, skriv drosjeselskapet i eit innlegg på Facebook. Her fortel dei at dei vil ha avgrensa kapasitet på køyring i Hareid kommune.

Fylkeskommunen har gitt drosjene i Møre og Romsdal fritak frå driveplikt frå den 19. mars og inntil vidare på grunn av koronaviruset.

På bakgrunn av dette ber Hareid Taxi om forståing for at køyring av privatkundar ikkje vert prioritert og at førespurnad om køyring kan verte avvist.

– I utgangspunktet vil vi prioritere sjuketransport som er bestilt av Pasientreiser og elles køyring til og frå arbeidsplassar og køyring for jobbreisande i distriktet vårt. Vi tek også på oss oppdrag for dei som treng assistanse til handel samt køyring av varer for dei som av ulike grunnar ikkje kjem seg på handel sjølve.

I innlegget understrekar drosjeselskapet at dei desinfiserer bilane så godt som råd og tek alle forholdsreglar dei kan ta for å unngå smitte.