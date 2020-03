Ber om stenging av alle fotballbaner

Nyhende

Sunnmøre Fotballkrets skriv på sine nettsider at dei får signal om at det blir drive eigenorganisert fotballaktivitet på baner i kretsen. Dei skriv også at Norges Fotballforbund ikkje har eit klart svar på om dette er lov. Fotballforbundet har difor kontakta helsemyndigheitene for å be om tydlegare retningslinjer for om ein kan halde opne fotballbaner for eigenorganisert aktivitet.

Hødd, Hasundgot og Hareid IL har alle lagt ut informasjon i sine kanalar om at dei har stengt sine anlegg for aktivitet.

Fram til ein får tydlegare retningslinjer ber Fotballforbundet om at baner blir verande stengde.