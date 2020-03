Straumstans i Ulstein

Nyhende

Rundt klokka halv ti i kveld ramla straumen ut til 114 kundar i Ulstein kommune.

Straumen kom tilbake, men berre nokre minutt seinare fekk dei utfall på delar av Ulstein og ut mot Flø.

Mørenett fekk delt av på Gåsneset, så då fekk resten tilbake straumen, medan det framleis er straumlaust på Flø. Montør er på veg for feilsøking, så Mørenett arbeider for at også innbyggjarane på Flø skal få tilbake straumen.

Mørenett seier til Vikebladet Vestposten at det var feil ein jordfeil som gjorde utslaget.