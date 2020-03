Åtvarar mot svindelforsøk

Nyhende

Sist veke starta Skatteetaten å sende ut årets skattemelding. I løpet av mars og april skal alle som tek imot løn, pensjon eller uføretrygd i Norge få denne, men i denne perioden observerer Skatteetaten at svindlarar prøvar å utnytte dette.

I ei pressemelding skriv Skatteetaten:

"Kvart år når det nærmar seg tid for skattemeldinga begynner merkelege e-postar å florere. Med falske løfter om pengar til gode og med logo og avsendar som gjør det lett å tro at Skatteetaten er avsendar."

Skatteetaten åtvarar om at dei aldri sender lenker, verken i e-post eller på sms, samt at dei ikkje spør etter bank- eller kredittkortopplysningar i desse kanalane.

"Du mottar ein e-post frå Skatteetaten når skattemeldinga er klar, og blir bedt om å sjølv oppsøke våre nettsider og logge inn der", skriv etaten i pressemeldinga.

– Vi opplever årleg at skattytarar blir utsett for mange store phishingbølgjer på viktige skattedatoar, oftast gjennom e-postar med hensikt å lure mottakarar til å klikke på lenker og gi frå seg sensitiv informasjon som seinare kan brukast til svindel eller ID-tjuveri, seier direktør for sikkerheitsstaben i Skatteetaten, Ragna Fossen.

Ifølgje Skatteetaten melder dei som regel phishing- og svindelforsøk der Skatteetaten er nytta som avsendar, men dei slår fast at det er mottakarane som må vere observante, slik at dei ikkje blir lurt av svindelforsøka.

Skatteetaten har laga seks tips til kva ein kan gjere for å hindre å bli lurt: