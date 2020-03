Hareid opphever dei lokale karantenereglane

Nyhende

Hareid formannskap vedtok i ettermiddag samrøystes å avvikle dei lokale karantenereglane. Dette gjeld frå dags dato.

Etter framlegg frå Annika Brandal (Venstre) vedtok dei eit tillegg, som alle slutta seg til, og gjorde om til eit fellesframlegg:

"Det er likevel ei klar oppmoding frå Hareid kommune at alle som oppheld seg i kommunen vår tek alle mulige forholdsreglar for å redusere risikoen for smittespreiing, særlig dersom det er fare for at ein har vore i område med mykje smitte eller i kontakt med folk som kan vere smitta. Vidare oppmodar vi innbyggarane til å reise minst mogleg og samstundes formidle dette til slektningar og vener som kanskje hadde tenkt å kome hit i samband med påska. "