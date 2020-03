Nyhende

I morgon startar sommartida, så i natt er det igjen tid for å stille klokka. Denne gongen ein time fram.

Såleis blir det lyst ein time seinare på morgonen og me kan glede oss over lysare vårkveldar.

Det kan vere siste gongen me stiller klokka til sommartid. Europakommisjonen la i 2018 fram eit forslag om å avvikle ordninga med å stille klokka fram og tilbake. Det er framleis uvisst kva som blir utslaget at dette forslaget. EU-parlamentet gjekk inn for dette i fjor.

– Eg veit at det er mange som meiner mykje om å stille klokka. Skulle forslaget bli vedtatt i EU, blir det opp til kvart EU-land å bestemme om dei ønskjer å bruke sommartid eller vintertid som si normaltid. Då må også Noreg ta stilling til kva me ønskjer å gjere, seier næringsminister Iselin Nybø i ei pressemelding.