Nyhende

Peter Hagelund Horn, Frode Skauge og Martin Hovden Hareide reiste tidlegare i mars til Costa del Sol for å legge grunnlaget for sykkelsesongen 2020.

Karane frå Ulstein og Omegn Sykkelklubb, saman med ein syklist frå Sykkylven, skulle etter planen vere 13 dagar i Spania, men situasjonen med koronaviruset skulle føre til endringar i planane.

Før ein kom så langt fekk likevel syklistane gjennomført mykje god trening.

– Vi fekk lagt ned om lag 22 timar trening på 6 dagar og sykla 55 mil og 9000 høgdemeter i løpet av seks dagar, fortel Peter Hagelund Horn.

Han har også skrive eit reisebrev på sykkelklubben sine nettsider, der han mellom anna skildrar eitt av turens høgdepunkt.

«Etter ein kviledag som berre kunne skilte med 1000 høgdemeter og 66km var vi klare for turens lengste og flottaste tur som tok oss opp eit dalføre nord for Malaga. Her hadde vi milevis med ny asfalt og meir eller mindre bilfrie vegar. Dette er verkeleg ei rute som må opplevast om ein skal kalle seg syklist. Turen enda på over 14 mil og høgdemålaren passerte også 2000 høgdemeter slukt. For dei som er interesserte i tal hadde vi 26km/t i snittfart på litt over 5 timar sykling. Wattmålaren til underteikna viste eit snitt på nesten 250w på turen, det var med andre ord ein knall dag på setet.»

Dagen etter skulle vise seg å bli den siste på sykkelsetet på den spanske asfalten.

Med den tilspissande situasjonen knytt til koronaviruset vart enden på visa at syklistane måtte kutte treningsleiren om lag på midten og kome seg heim til Norge så snart som råd. Der vart sykkeltur erstatta av 14 dagar i karantene.

Men sjølv om turen måtte avsluttast brått, meiner syklistane dei har funne eit svært fint treningsområde.

«Vi er alle einige om at Andalucía i Spania er eit mekka for sykkel, med temperaturar på linje med Gran Canaria kombinert med variert terreng i området, gjer at det har alt ein kunne ønske seg, spesielt dersom ein er ein hund etter høgdemeter», samanfattar dei.

Hagelund Horn legg til at det også var medlemmer frå sykkelklubben som var på sykkeltur til Gran Canaria i same perioden.