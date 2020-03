Opnar for forskot på dagpengar

Nyhende

Frå måndag av er det mogleg å søkje om forskot på dagpengar. Det skriv Nav i ei pressemelding.

Der viser dei til at nær 14.000 personar i Møre og Romsdal har søkt om dagpengar som følgje av permitteringar eller at dei har mista jobben. No blir det lagt opp til at ein kan søkje om forskot på dagpengane og at pengane kan utbetalast før påske.

"Vi veit at mange er i ein svært krevjande og usikker situasjon. I påvente av at søknaden om dagpengar blir behandla lanserer vi i dag ei forskottsordning om dagpengar. Ordninga gjeld for både permitterte og arbeidsledige", skriv Nav i pressemeldinga.

Ein må allereie ha søkt om dagpengar for å kunne søkje om forskot på dagpengane.