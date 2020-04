– Vi ønskjer å gå veldig breitt ut

Nyhende

Onsdag 1. april lanserer Ulstein kommune den digitale kampanjen "i same båt", eller "#isamebåt". I ei pressemelding skriv kommunen: "Ulstein kommune satsar digitalt for å bygge fellesskap og engasjere innbyggarane positivt i koronatida."

Kommunepsykolog Tomas Myklebust fortel at initiativet tok til ganske tidleg etter at tiltaka for å hindre spreiing av koronasmitte vart innførte.

Såg på forskinga

– Då dei vart innførte prøvde eg å sjå litt inn i krystallkula. Vi fekk jo nokre hint tidleg om at dette ikkje ville bli avblåst med det første. Difor byrja eg å sjå litt på kva studiar som var tilgjengelege på kva psykologiske konsekvensar ein ser av liknande tilstandar, i den grad ein har hatt det, fortel Myklebust.

Han fann ut at det viste seg å vere ein del forsking på temaet, mellom anna i samband med svineinfluensa, SARS og andre tidlegare epidemiar, samt ting som ikkje hadde med virus å gjere, men som førte til tilsvarande tilstandar i større folkegrupper og samfunn.

– Då såg eg på ein del symptom som kan oppstå ved lengre tids isolasjon eller karantene, eller kva ein no skal kalle dette vakuumet vi er i. Eg prøvde å sjå litt på kva forskinga sa og på kva reaksjonar vi kunne vente oss blant folk flest. Med dette som utgangspunkt sette vi ned ei lita arbeidsgruppe, for å sjå om vi kunne bidra til å motverke ein del av desse effektane, fortel kommunepsykologen.

I pressemeldinga frå kommunen skriv ein mellom anna at ein ønskjer å motverke negative psykososiale konsekvensar av koronapandemien.

Digital kampanje

Kampanjen vil mellom anna nytte kommunen sine profilar på Facebook, YouTube og Instagram, samt ein eigen Snapchat-konto til å kommunisere med innbyggjarane. Gjennom kampanjen håpar ein mellom anna å bidra til å minske opplevinga av at den noverande situasjonen er noko som er tvunge på folk, men i staden at det er ein dugnad der alle kan bidra.

– At ein framleis kan vere sosiale, sjølv om vi har nokre sosiale avgrensingar akkurat no. Vi er heldige som lev i ein tidsalder som gjer at vi kan nytte teknologi. Vi er blitt inspirerte av ting på Facebook, som til dømes "Brakkesjuke" med livekonsertar og slike ting. Det vi har sett er at det er ganske mange initiativ rundt om, med ting som allereie er sette i gang i kommunen, men som det sikkert ikkje er alle som veit om. Ein tanke var å samle alle initiativa som eksisterer under hashtagen "#isamebåt".

Myklebust legg til at ein også ønskjer å legge til rette for at folk skal kunne bidra sjølv og at dei kan føle på at ein bidreg og kan gje litt av seg sjølv.

Er det mange som kontaktar kommunen som følgje av koronasituasjonen?

– No kan eg berre svare for min eigen del. Vi har oppretta nokre kontakttelefonar, men det er ikkje så veldig mange som har tatt kontakt, det har ikkje vore stor pågang. Vi håpar det er eit uttrykk for at folk handterer dette ganske greitt. Eg snakkar ein del med lærarar og foreldre rundt om, og folk er veldig positive. Eg trur spesielt at innsatsen skulane og lærarane har gjort, den har hatt veldig stor betydning. Og ikkje berre for barna, for den fører jo med seg ein slags struktur også for oss vaksne, seier Myklebust.

Går breitt ut

Tomas Myklebust er leiar i arbeidsgruppa for kampanjen. Der har han med seg Marie Flatin, ungdomsarbeidar og MOT-koordinator, Kjersti Vengen Jensen, folkehelsekoordinator og dagleg leiar for frisklivssentralen, samt Svein Arne Orvik, leiar for demokrati og kommunikasjon og representant for kriseleiinga i Ulstein kommune.

Myklebust fortel at dette er ein kampanje der ein håpar å nå ut til flest mogleg.

– Vi ønskjer å gå veldig breitt ut. Vi har ein del forskjellige ting vi kjem til å lansere utover i kampanjen, med ting retta mot eldre, mot ungdom og ulike grupper. Dersom det er nokon som har tankar og idear så tek vi imot alle initiativ, slår han fast.