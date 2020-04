Tilbyr bøker til påske

Nyhende

– Å låne ut bøker er det kjekkaste me veit, seier biblioteksjef Jørn Hjørungnes på Ulstein bibliotek. Han og dei andre tilsette er klare no til å ta imot bestillingar frå folk.

Dei har fått klarsignal med kommuneoverlegen om at det er greitt. Meldinga kom tysdagskvelden. For å unngå at lånarane trudde dette var ein aprilspøk kunngjorde dei det seint same kveld på biblioteket sin Instagram-konto og Facebook-side.

Om du vil låne bøker frå biblioteket kan du ringje, sende ei melding på Facebook eller sende ein e-post med kva du vil låne. Skriv kven du er og kva du ønskjer å låne. Anten det er konkrete ønske eller berre eit tema, så finn dei tilsette på biblioteket noko til deg ut frå ønsket ditt.

Hjørungnes fortel at dei no berre kan låne ut frå si eiga samling, så det blir litt begrensa utval.

Biblioteket gjer klar posar til kvar lånetakar, så avtalar biblioteket og lånetakar eit hentetidspunkt. For biblioteket har framleis ikkje opna dørene for publikum. Førebels er det utlevering onsdag, torsdag og fredag denne veka. Om etterspurnaden blir stor, er det aktuelt også å ta i bruk kvardagane i påskeveka.

Hareid folkebibliotek håper også å få til ei liknande ordning. Dei ventar på svar frå kommuneoverlegen om dei får lov.