Kraftig auke i arbeidsløysa

Nyhende





Ved utgangen av mars var det 13.874 heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det melder Nav.

– I likskap med resten av landet opplever også Møre og Romsdal ein eksplosiv auke i arbeidsløysa i mars. Grunnen til dette er koronapandemien og tiltaka som er sett i verk for å avgrense smitten. Det er mange bedrifter som har gjennomført permitteringar av sine tilsette. Frå 9. mars til 1. april har vi mottatt 13 776 søknader om dagpengar under permittering og 1502 ordinære dagpengesøknader, seier direktør Stein Veland i Nav Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Han legg til at det er på Sunnmøre ein ser den største auken.

– Sykkylven kommune ligg klart høgast i vårt fylke med ei arbeidsløyse på 22,4 prosent. Sykkylven har dermed nest høgast arbeidsløyse blant kommunane i landet, og berre Hemsedal med 30,6 prosent har høgare andel ledige, held Veland fram.

Ulstein og Hareid kjem også høgt på statistikken. I Ulstein er 11,9 prosent av arbeidsstokken registrert arbeidsledige, medan i Hareid er talet 11,8. Det er nest-høgast og tredje høgast i fylket.

Ein stor del av personane som no har blitt arbeidsledige er under 35 år, melder Nav.

– Dette har nok samanheng med at relativt mange i denne aldersgruppa jobbar i bransjar som er spesielt utsett nå. Det kan for eksempel vere innan butikk, servering og uteliv. Vi ventar likevel at mange av disse kan komme tilbake i arbeid når vi ikkje lenger behøver så strenge tiltak mot smittespreiing, avsluttar Stein Veland.