Ingen nye smittetilfelle i Ulstein og Hareid

Nyhende

Torsdag og fredag vart det til saman gjennomført 12 testar for koronasmitte i Ulstein. Smittevernlege Michael Dahl stadfestar søndag at alle desse 12 var negative og at ingen av dei testa var smitta.

Laurdag kom også prøvesvar for ein person som var isolert i Hareid. Denne var også negativ og vedkomande er ikkje smitteberar av koronaviruset.

Ifølgje Michael Dahl har det blitt gjennomført totalt 155 testar i Ulstein og av desse har ni vore positive. Av desse ni er fem personar erklært friske og ute av isolasjon. I Hareid er det totalt to personar som har fått påvist korona-smitte.

I Hareid fortel smittevernlege Vidar Vollsæter at det berre har blitt gjennomført nokre få testar per dag i kommunen den siste veka, men dei testane som har blitt gjennomført har alle vore utan teikn på smitte.