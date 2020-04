Filter Nyheter: Tiltaka har stansa smitteveksten i Noreg

Nyhende

Utrekningar frå helsestyresmaktene viser at kvar koronasmitta person i Noreg no i snitt overfører smitten til under éin ny person, ifølgje Filter Nyheter.

Det vil kome fram i ein av rapportane som no blir overleverte til regjeringa, ifølgje Filter Nyheter , som skriv at dei har fått opplysningane stadfesta frå fleire kjelder med innsyn i talmaterialet.

Dersom utrekningane er rette, tyder det at koronautbrotet i Noreg ikkje lenger veks, og at talet på sjukehusinnleggingar vil gå ned dersom tiltaka som er innførte, blir vidareførte.

Fungerande assisterande helsedirektør Espen Nakstad stadfestar overfor NRK at smittetala går noko ned over heile landet.

– Den siste veka har vi hatt ein stabil situasjon, med ein svak nedgang i talet som testar positivt for koronavirus, og ein fin trend på sjukehusa der det sakte, men sikkert er færre innleggingar, seier Nakstad.

Han er likevel klar på at nordmenn må halde fram med å jobbe for å avgrense smitte, både i påska og vidare ut over året.

– Det er nok viktig at vi i heile 2020 må halde avstand til kvarandre, teste oss når vi blir sjuke, og at vi ikkje sender barn på skule eller barnehage, eller sjølv går på jobb, viss vi blir sjuke, seier Nakstad.