Nyhende

Politiet gjennomførte måndag ein fartskontroll i ei 60-sone på Hareid. Det enda med to forenkla førelegg.

Den høgste målte farta under kontrollen var 72 km/t.

Seinare har politiet gjennomført ein ny trafikkontroll, no i ei 50-sone i Hareid. Også her vart det delt ut to forenkla førelegg og politiet melder at høgste farta dei målte var 66 km/t.