- Vil heller gje råd enn å straffe

Nyhende

Politimeister i Møre og Romsdal, Ingar Bøen, ber folk halde fram med å rette seg etter forbodet mot å reise på hytte i ein annan kommune enn bustadkommunen.

- Landet vårt er i ein svært alvorleg situasjon, og påska står for døra. Vi nordmenn har ei sterk dragning mot hytteliv og ski når påska kjem, men i år må vi ofre dette i den nasjonale dugnaden for å handtere Korona-pandemien. Mykje tyder på at dei omfattande tiltaka styremaktene har sett i verk, verkeleg har hatt effekt, men vi er ikkje i mål enno, seier Bøen i ei pressemelding tysdag.

I pressemeldinga går det fram at politiet så langt har lagt vekt på å nærme seg situasjonen gjennom førebygging, råd og rettleiing.

- Men det må ikkje vere tvil om at openberre brot på smittevernlova vil bli tatt på stort alvor. Vi opplever likevel at folk i stor grad respekterer karantenereglane og det er bra. Men vi kan ikkje slappe av enno. Vi treng denne nasjonale dugnaden for å handtere en alvorlig pandemi i Norge. Dette er ikkje berre ei privatsak, men eit samfunnsansvar alle må ta i fellesskap, seier politimeisteren.

Politiet understrekar at dei er meir opptekne av å gje råd enn å straffe.

- Skulle du kome i ein situasjon som du er usikker på korleis du skal handtere: Ring politiet tlf 02800, heiter det i pressemeldinga.