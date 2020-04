Korona-tiltak fører til færre bussavgangar

Nyhende

- Vi har no fått ein god del erfaringar gjennom om lag ein månad med koronatiltak. Vi ser at talet på reisande er svært lågt, og må derfor tilpasse tilbodet ytterlegare frå 14. april, seier Jesper Wiig, seksjonsleiar for drift i FRAM, i ei pressemelding.

Etter påske vil bussane køyre med det tilbodet som vanlegvis gjeld om sommaren og når skulane har fri.

Sidan regjeringa gjekk ut i går og sa at koronatiltaka vil halde fram over påske, har fylket bestemt å redusere kollektivtilbodet. Dei har frå før tatt c-ferja mellom Hareid og Sulesund ut av drift.

Oppdaterte ruter finn du på reiseplanleggaren på frammr.no og inne på Fram-appen. Det er også mogleg å ringje kundesenteret til Fram for å få ruteopplysingar.