Mange vil kvitte seg med avfall

Nyhende

Det har vore uvanleg mange innom SSR sin miljøstasjon i Saunesmarka denne veka. Koronasituasjonen gjer at ventetida blir lenger enn elles.

- Vi måtte vente i rundt ein time. Dei sleppte inn to og to bilar, fortel ein av dei som brukte finevêret tysdag til å levere avfall på miljøstasjonen.

Reinhaldsverket la ut følgjande melding på Facebooksida si måndag:

"Vi slepp berre to besøkande bilar inn på miljøstasjonen samtidig, derfor tek det lenger tid enn vanleg. Dei tilsette er der no først og fremst for å rettleie, ikkje vere løftehjelp, noko som også gjer at det går saktare enn vanleg."

SSR oppmodar folk om å sortere avfallet godt på førehand, og ber dei som ikkje likar å stå i kø, kome tilbake etter påske:

"Vi oppmodar også framleis folk om å utsette turen til miljøstasjonen dersom det ikkje er heilt nødvendig. På den måten unngår du å utsette deg sjølv og andre for smitterisiko."

Onsdag er miljøstasjonen i Saunesmarka open mellom 8.00 og 12.00. Etter det er det stengt fram til tysdag 14. april.

Greinplassen på Eidet opnar først 20. april.