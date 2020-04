– Slagstaden var i Hjørungavåg

Nyhende

Sten Øvrelid har gått grundig til verks i argumentasjonen sin. Han har laga eit hefte med tittelen «Tåtten om slaget i Hjørungavåg», der han ved hjelp av kjelder og gamle kart argumenterer for at staden der Håkon jarl sigra over jomsvikingane i eit stort sjøslag, var Hjørungavåg.