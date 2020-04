Iselin har klare krav til Erna Solberg og Bent Høie: - Vi må få hjelp vi også

Nyhende

- Håpet er at den pasientgruppa eg representerer, som er i behandling i utlandet, også får hjelp no som tidene er svært tøffe for heile samfunnet, seier Iselin Nevstad Øvrelid til Vikebladet Vestposten.

I eit sterkt innlegg posta på hennar eigen Facebook-profil, skriv tobarnsmora frå Hareid direkte til helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg.

Innlegget, som blei lagt ut onsdag kveld, har blitt mykje delt - og fleire lokalpolitikarar har sett og svart på det.

Ho skulle eigentleg reise til utlandet i mars for ein legekonsultasjon og skifte av medisinar, men på grunn av dei skjerpa koronarestriksjonane kunne ho ikkje det. Iselin er no nesten frisk etter eit flåttbitt i 2018.

- Det er fullt forståeleg at regjeringa måtte gjere slike grep, og eg vil for all del vere med på dugnaden. Men - eg skulle eigentleg reist til utlandet i midten av mars, noko eg ikkje kunne likevel på grunn av koronapandemien og retningslinjene Norge innførte for reise inn og ut av landet. Legen min kunne sendt resept til meg i posten, men fordi også postgangen er svært utfordrande for tida, hadde ikkje resepten nådd fram innanfor fristen - 10 dagar etter at den er utskriven. I tillegg har Norge innført rasjonering når det gjeld medisinar ein berre får på blå resept, seier Iselin og legg til:

- Vi skal omstille oss vi også, og hjelpe til i denne nasjonale dugnaden. Det vil vi meir enn gjerne. Men, vi må få litt hjelp vi også. Det er mange pasientgrupper som sit i saksa no.

Sjuk etter flåttbitt

Iselin fekk eit flåttbitt i april 2018 - og i juni same året melde dei første symptoma seg. Blodprøver viste at ho hadde fått ein borreliainfeksjon, og ho blei sett på ein tovekers antibiotikakur. Men - då ho på grunn av norske standardar ikkje fekk halde fram med antibiotikabehandling, måtte ho ty til andre grep. Ho fann ut at ho ville prøve vidare behandling i utlandet.

Sidan har ho heldt fram med behandling, for at ho forhåpentlegvis ein dag skal klare å kome seg heilt igjen. Ho beskriv seg sjølv som nesten frisk i dag - men ho fortel at det framleis er litt som står att før det er heilt bra.

- Siste året har eg utelukkande gått på medisin heime. Eg har blitt så bra at eg tek berre urter, medisin og tilskot for å styrkje immunforsvaret. Eg treng ikkje lenger intravenøs behandling, seier ho.

Krava hennar til helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg er som følgjer:

- De må forlengje 10-dagarsregelen for å hente ut medisin utstedt av ein godkjend lege i andre EU/EØS-land. De må også gjere det slik at ein kan gjere unnatak frå restriksjonane for å hente ut legemiddel i Norge. I tillegg må tollreglane rundt det å kjøpe kosttilskot og urter frå utlandet lempast på - og fastlegane må få moglegheita til å hjelpe oss med medisinar, seier Iselin Nevstad Øvrelid avslutningsvis.

Her er heile innlegget:

Dugnaden er viktig!

Vi vil vere med på dugnad!

Men for at dugnaden skal fungere, må du Bent Høie og du Erna Solberg også hjelpe oss. Felles innsats for fellesskapet skal vel gå begge vegar?

Vi som er kronisk sjuke og er i behandling i utlandet treng medisinen vår. Derfor må du hjelpe oss fram til vi får reise igjen. Vi vil ikkje reise og sette oss i fare for verken oss sjølve eller andre. Vi spør ikkje om pengar til behandlinga vi ikkje får i Noreg, vi spør berre om de kan hjelpe med å lempe litt på krava i ei ekstra vanskeleg tid. Det er vel krise?

Det vi treng er:

1) Vi må få henta ut medisinen vi treng i Noreg.

10-dagarsregelen for å hente ut ulike medisin utstedt av godkjend lege i andre EU/EØS-land er for kort. Forleng dette så vi får reseptane fram i tide!

2) Restriksjonane for å hente ut ulike legemiddel i Noreg skapar store problem. Vi treng unntak!

3) Tollreglande må lempast på slik at vi kan få kjøpe rett kosttilskot og urter frå utlandet. I Noreg blir mange av dei klassifiserte som legemiddel. Pasientar i andre skandinaviske land får tak i dei dei treng. Noreg stoppar dette i tollen!

4) Via NRK i dag viser du helseminister Bent Høie til fastlegane som skal hjelpe oss, men dei får ikkje hjelpe oss med dei restriksjonane dei har over seg i dag. Gi dei moglegheit til å hjelpe oss med medisinar!

Tag gjerne Bent eller Erna i innlegget om du vil vise støtte.

Eg og mange fleire er glade om du vil legge att ein kommentar eller ein reaksjon. Kva som helst eigentleg.

Vi held hovudet kaldt, hjartet varmt, men treng likevel litt hjelp <3 Del gjerne!

PS!

Om du ikkje kjenner meg som har skrive dette, heiter eg Iselin og er kronisk sjuk etter flåttbitt. Du har kanskje lese om meg tidlegare i media. Eg er på veg i full jobb igjen og kjenner meg nesten frisk. Eg har framleis nokre aktive infeksjonar og treng medisinar for å nå toppen av det fjellet helseministeren snakkar om, som vi alle skal klivre oss opp på og kome oss over. Eg må kome meg opp på toppen før eg kan avslutte behandlinga. Det er tragisk å måtte stoppe behandlinga når ein nesten er over målstreken, men manglar siste etappen. Mest fordi at infeksjonane då kan blusse opp igjen. Då kan eg ikkje lenger vere med på fellesdugnaden og gjere ein innsats.

God «digital» påskeklem frå meg til deg