Ny pasient innlagd ved Ålesund sjukehus

Nyhende

Helse Møre og Romsdal melder laurdag at ein ny pasient med koronasmitte er lagt inn ved Ålesund sjukehus. Elles er statusen uforandra sidan fredag.

Ved Ålesund sjukehus er det no to innlagde koronapasientar ved kohortavdelinga. Éin ny pasient blei innlagd fredag. Tilstanden til pasientane er etter forholda god.



Ved Volda sjukehus er det to innlagde koronapasientar. Éin pasient er på kohortavdelinga, men tilstanden er etter tilhøva god.



Éin pasient på intensivavdelinga, og tilstanden er framleis alvorleg, men stabil.

Ved Kristiansund sjukehus er det fire innlagde koronapasientar. Det er to pasientar på kohortavdelinga, og tilstanden er stabil for desse.

To pasientar får intensivbehandling. Tilstanden for desse er alvorleg, men stabil.



Ved Molde sjukehus er det to innlagde koronapasientar. Tilstanden for den eine pasienten er framleis alvorleg, men stabil. Den andre pasienten ligg innlagd ved kohortavdelinga og pasienten er på betringens veg.





Totalt 10 pasientar med koronasmitte er altså innlagd ved sjukehusa i Møre og Romsdal per laurdag 11. april.