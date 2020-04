Auka interesse for hobbyhøns – det er hønas vår i år

Nyhende

Tommeltvinnande nordmenn i eit koronastengt land har tømt lager for hobbyhøns før påske. Trendy høns kan levere noko ingen tradisjonelle kjæledyr kan: Egg.

Ingrid Berg Selfjord oppretta for snart åtte år sidan Facebook-gruppa Høner i hagen, ei av fleire grupper for hønehald på sosiale medium. Tamhøns var på veg frå å vere reine produksjonsdyr til å bli hobbydyr.

Etter fire år var medlemstalet passert 7.500. Før jul i fjor var det passert 19.000, og auken held fram.

– Det er normalt eit stort engasjement på denne tida av året, med vår og påskeferie, men vi har hatt ei massiv tilstrøyming no den siste tida. Vi hadde så vidt fått registrert at vi hadde passert 20.000 medlemmer, og no har vi allereie over 650 nye medlemmer i tillegg, seier Selfjord til NTB.

Gode grunnar

Ho ser ein samanheng mellom dei spesielle forholda alle lever under i år, som fell saman med årstida og ferien, og trenden med kortreist mat.

– Motivasjonen folk har for å skaffe seg høns er ymis. Fleire tenkjer på at høns produserer egg, for nokon òg kjøt, så det er eit innslag av matauk her, og det er kortreist. I år er det truleg ekstra mange som har gjort seg nokon tankar om verdien av å produsere eigen mat, og vi har òg mange medlemmer som høyrer til ein generasjon som er interessert i å sanke og handle lokalt. Så ligg det òg ein fascinasjon til grunn når dei vil halde høns. Dette er fine dyr, som er spennande og morosame å ha i hagen, seier Selfjord, som avviser språkleg styrkte mytar om at høner er uintelligente – «hønsehjerne» eller «dum som ei høne»: tvert imot.

– Vi har iallfall observert mykje smart åtferd hos hønene våre. I tillegg er nokon rasar veldig gemyttlege, og som med andre kjæledyr blir dei medgjerlege, kosete og lettare å handtere viss ein etablerer nære band frå starten av, seier ho.

(Saka held fram under bildet)

Tomt på to veker

«Høner i hagen» er langt frå einaste nettside, det er fleire andre som også har auka kraftig, som «Høner og andre fjærfe» med over 12.000 medlemmer, og nettsider for kjøp og sal av egg og utstyr, med tusenvis av medlemmer, i tillegg til mange små, lokale grupper.

Jochem De Kort er oppdrettar og dagleg leiar i Eggchange og har i fire år drive sal og utleige av høns og utstyr. Normalt melder interessa seg i vekene etter påske, og stig til eit høgdepunkt i mai når det er mange fridagar.

– I år er det heilt annleis, seier han.

Folk byrja ringje same dag skular og barnehagar vart stengde.

– På to veker var alt av hønsehus og høns utselt, like mykje som vi som vi vanlegvis sel frå mars til mai. Vi får førespurnader kvar dag frå personar som spør om det er mogleg å kjøpe høner. Vi har eit nytt kull med unge høner som blir levert frå 1. mai, og ei liste med familiar som har meldt interessa si, seier De Kort.

Rasebevaring

Norsk Rasefjærfeforbund (NRFF) og dei 16 lokalklubbane jobbar for bevaring av dei norske rasane, men har opplevd noko dalande interesse i takt med hagehønstrenden det siste tiåret.

– Det er færre som driv seriøs oppdrett i Noreg med rasestandard for auge, mange kjøper seg rugemaskin og klekkjer sjølv, seier leiar Kjersti Plathe i Agder Rasefjørfeklubb.

Agder-forbundet har hatt ein generelt stor nedgang i medlemmer frå 2010, og trur ei hovudårsak er hønsesidene på Facebook.

– Men det blir spreidd mykje feil informasjon om stell av høns, sjukdommar og behandling. Fleire rasar er i ferd med å bli øydelagde, mellom anna er det nesten umogleg å få tak i reine fargar og reinrasa dvergkochin i Noreg, seier Plathe.

(Saka held fram under bildet)

Helseansvar

Mattilsynet krev ikkje at ein registrerer hobbyhøns, men gjer merksam på at ein pliktar å følgje reglane i dyrevelferdslova. I tillegg til at dyra må ha nok plass, mat, vatn og skjerming mot sol, vart det i 2018 stramma inn på dyrehelseforskrifta , inkludert nye reglar om meldingsplikt ved sjukdom og journalføring av alt kjøp, sal, mottak og overføring av fjørfe eller rugeegg.

Den siste tida har òg Agder Rasefjørfeklubb hatt større pågang.

– Eg har hatt ein del førespurnader om kyllingar. Barna er ikkje på skulen, og dei tykkjer det er ei fin tid å kunne få kyllingar på. Men eg sel sjølvsagt ikkje viss eg ikkje er sikker på god dyrevelferd, seier Plathe.