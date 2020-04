No skal hjortane teljast

Nyhende

Eit sikkert vårteikn dei seinare åra er teljinga av hjort. Vårteljinga vil gå føre seg over to netter, natt til laurdag 18. april og natt til laurdag 2. mai.

Det melder Anne Kathrine Løberg, avdelingsleiar ved landbrukskontoret for Herøy, Ulstein og Hareid.

Ho fortel at teljingane vil gå føre seg frå midnatt og fram mot kl. 06.00 i kommunane Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta.

Teljingane vert organisert lokalt i kvar kommune.

– Teljingane vert utført med systematisk søk over all innmark. Under teljinga vert det bruka kraftig lys, så det er viktig for folk å vere merksame på lysbruken dei aktuelle nettene.

Resultatet av teljingane er med på å gi eit godt faktagrunnlag for korleis ein skal forvalte hjortestamma på Søre Sunnøre, opplyser Løberg.

Samla resultat av teljingane vert publisert på kommunane sine heimesider.