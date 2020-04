Nyhende

I løpet av påskedagane er fire personar i Ulstein testa for koronaviruset.

Alle testane er negative, opplyser smittevernlege i kommunen, Michael Dahl.

Han fortel at ytterlegare to personar skal testast i dag, tysdag, og at endå to koronasmitta no er ute av isolasjon i Ulstein.