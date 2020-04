Ikkje fleirtal for Oshaugflata

Nyhende

Kommunedirektøren fekk ikkje fleirtal for framlegget sitt om å etablere gravplass på Oshaugflata. Magne Gurskevik (Ap) var den første som tok ordet i denne saka. Han hadde på vegner at Ulstein Arbeidarparti sendt inn eige framlegg til vedtak i denne saka. Han meinte dette området er alt for sentralt og viktig for utviklinga av Ulstein kommune som regionsenter til at dei kan bruke området til gravplass.