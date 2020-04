Tretten nye testar i Ulstein, null i Hareid

Nyhende

Denne veka har til saman tretten personar i Ulstein teke test for å finne ut om dei er smitta av koronaviruset.

I Hareid har ingen personar teke kontakt med legesenteret for å bli testa, seier smittevernlege Vidar Vollsæter.

Smittevernlege i Ulstein, Michael Dahl, fortel at han har fått svar på dei tre som vart testa tysdag. Alle var negative.

Onsdag var ni personar innom for å la seg teste ved Ulstein legesenter. Torsdag er det teke berre éin test.

Dahl opplyser også at to nye koronasmitta personar no er ute av isolasjon og karantene.

Det betyr at alle dei ni som hittil har fått påvist koronasmitte i Ulstein, no er friskmelde.