Bekymra for trafikktryggleiken for borna

Nyhende

Ragnhild Nedrelid (Ap) nytta høvet til å ta opp dei trafikale utfordringane i området. Ho synest det er flott at dei får utvikla Risneset, så det kan bli fleire arbeidsplassar, og det er flott at det blir brukt lokale entreprenørar. Men ho minne om at der er barnefamiliar i området, sjølv om det står noko anna i sakspapira. Der er mykje trafikk, og smal veg. Der må kome gang- og sykkelveg så folk kan ferdast trygt. Det er også mange barn som ferdast langs vegen når dei skal på trening til Jomsvoll.