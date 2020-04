MMC har skrive kontrakt med Myklebust Verft

Nyhende

Myklebust Verft har skrive kontrakt med underleverandør MMC First Process om levering av full fiskehandteringspakke til eit nybygg for Sølvtrans As. Nybygget er på 4000 m3.

Leveringa er sydd saman av eit integrert automasjonssystem frå MMC First Process og er ein repitisjon av bygg 75. Det skal byggjast på erfaringar frå tre tidlegare leveringar som MMC First Process har stått for. Det er lagt vekt på bærekraftige løysingar for fiskevelferd, hygiene og høg kapasitet for alle funksjonar i båten som kan frakte alt frå smolt til slaktefisk, heiter det i ei pressemelding frå MMC First Process.

Kontraheringa som er gjort av Sølvtrans AS gir store ringverknader i lokalmiljøet rundt den maritime klynga på Sunnmøre.

– Det er viktig å halde på kundar og kompetanse lokalt, og ikkje minst vidareføre erfaringar og det gode samarbeidet me har opparbeidd med Sølvtrans og MMC First Process, seier Inge-Jonny Hide, verftsleiar hos Myklebust Verft, i same pressemelding.

Myklebust Verft AS

Myklebust Verft er lokalisert i Gursken og har 140 tilsette. Verftet er eit kombinasjonsverft og har for tida 2 nybygg for Sølvtrans i ordreboka. I tillegg utføres 30-40 ettermarknadsoppdrag årleg innan offshore, fiskeri og andre arbeidsbåtar.