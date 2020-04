Ulstein vil auke kriseramma

Nyhende

Ulstein formannskap har videomøte førstkomande tysdag. Ei av sakene som skal opp der er auke er kriseramma.

Ordføraren har i delegeringsreglementet mynde til å disponere inntil ein million kroner til tiltak gjennom kriseleiinga. Men Ulstein kommune treng å utvide denne ramma. Kommunedirektøren rår til at ramma vert utvida til fire millionar kroner. Då skal ordføraren får auka ramma si frå ein til to millionar, og formannskapet får også ei ramme på to millionar.

Pandemien som har oppstått fører til ein del ekstra kostnader. Dette er til dømes knytt til at det trengst ekstra utstyr, auka kapasitet til testing, sikring av tilgjengelege ressursar og kapasitet innafor lege / legevakt, helse og omsorg.

Det trengst til dømes auka bemanning for å sikre smitteskilje mellom avdelingar.

For å dekke inn dette blir det forskottert med pengar frå driftsfondet.