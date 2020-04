Vi minnest bautaen Ragnar Ulstein

Nyhende

Søndag 19. april 2020 ville Ragnar Ulstein fylt 100 år. Ragnar var ein høgt akta og dekorert mann. Ikkje berre for sin innsats i Kompani Linge under krigen, men først og fremst for det utrettelege arbeidet med å dokumentere og formidle einskildpersonars innsats under krigen. Då Ragnar døydde den 3. desember i fjor var han ein av dei siste gjenlevande av Kompani Linge.

Ragnar vaks opp på ein gard i Ulstein, og rekna seg sjølv som ulsteining sjølv om han budde mesteparten av livet sitt andre stadar. Vi minnest han med djup takksemd – vel vitande om at ingen av våre har betydd så mykje for så mange i dette landet som Ragnar Ulstein.

Ragnar Ulstein reiste tidleg frå Ulstein. Som 21-åring la han saman med seksten andre sambygdingar ut på ei dramatisk ferd over havet mot Shetland. Han og dei andre ville kjempe mot nazismen og for fridomen, og denne ferda vart opptakta til det livslange og brennande engasjementet Ragnar hadde for demokrati, fred og fridom.

Etter krigen deltok han i Tyskland-brigaden med mål om å bidra til forsoning mellom tidlegare fiendar. Seinare reiste han land og strand rundt for å dokumentere kva langt over tusen motstandsfolk hadde opplevd – ein innsats som gjer han heilt spesiell. Han engasjerte seg også politisk og vart medlem av partiet Venstre.

Banda til heimstaden var sterke livet ut. I april 2016 vart bysta av Ragnar Ulstein reist i Ulsteinvik. «Det er ikkje ofte ein får avdekke ei byste av ein bauta», sa dåverande forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Det eg vil hugse best frå den dagen, er det Ragnar sjølv ville formidle. Han såg framover. «På nytt reiser det seg totalitære system rundt oss», minna han om. Han bad oss stå opp for fridomen: «Vi må kjempe og stelle oss slik at vi ikkje mister den. Det er mitt einaste store ønske», sa han då.

Denne gløden for fridomen prega Ragnar Ulstein heilt til det siste. Ja, Ragnar var historikar, men han ville meir enn å skildre krigshistoria. Han mana oss til å ta vare på freden og folkestyret – til å alltid stå opp mot vondskapen, hemnlysta og forakta for menneskelivet.

Denne bodskapen er det no opp til oss alle å føre vidare. Difor gleder det meg kvar gong eg frå kontorvindauget ser folk besøke bysta hans på rådhusplassen i Ulsteinvik. Spesielt var det var gripande å sjå flokken med konfirmantar som nokre dagar før gravferda samla seg rundt bysta av Ragnar. Der fortalte presten ungdommane om denne modige 21-åringen og dei andre ungdommane – nokre av dei berre tenåringar – som sette livet på spel for det dei trudde på.

Tarjei Vesaas sa ein gong om Ivar Aasen, ein annan bauta frå desse kantane: «Det går mangt eit menneske og ser seg fritt ikring for Ivar Aasens skuld. Den stille nedbrytaren av grenser, den rolege og sikre oppbyggaren av eit folk».

Vi kan bruke dei same orda om Ragnar Ulstein. Med alle forteljingane han samla frå krigsåra og gav vidare i bøkene sine, så vart også Ragnar oppbyggaren av eit folk. Han lytta til dei mange som bar på sterke og vonde minne – og gav dei ei stemme som bar ut til oss andre. Det har gått mangt eit menneske og sett seg fritt ikring for Ragnar Ulsteins skuld.

Lat oss difor minnast Ragnar Ulstein med stoltheit og glede.