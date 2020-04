Brann like ved brannstasjonen

Nyhende

Måndag ettermiddag tok det til å brenne i terrenget like ved brannstasjonen på Hareid. Grunnen skal ha vore gnistregn frå ei høgspentleidning.

Brannvesenet sløkte brannen.

Mørenett rykte også ut for å ordne opp i dette. Medan dei ordnar opp er fleire abonnentar i Hareid sentrum og Brandal utan straum.

Mørenett melde klokka seks at dei rekna med å ha rette feilen til halv åtte i kveld. Ti på sju skreiv dei at det også er feil på ein kabel ved Skarbakk på Brandal. Denne vil bli inspisert når første feil er retta. Her blir tre nettstasjonar ute i lengre tid, det gjeld området frå Skarbakk, Ruben Brandal, Brandal skule og Lillebø (frå elva og nordover).

711 abonnenar skal vere berørt.