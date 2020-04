Rettleiaren for skulane er klar

Nyhende

Måndag 27. april opnar skulane og SFo for 1. til 4. trinn og nokre grupper med yrkeselevar. No i dag vart rettleiaren for korleis skulane kan sikre naudsynte smitteverntiltak klar.

– Eg er veldig glad for at elevane får kome tilbake til skulen igjen. Skulen er viktig for barn og unges trivsel, læring og utvikling. For dei fleste vil det bli godt å få ein meir normal kvardag saman med venner i klassen og lærerane, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

– Eg forstår at elevar, foreldre, lærarar og andre tilsette kan vere bekymra. me vil opne skulane på ein trygg på måte. Derfor er denne rettleiaren viktig. Erfaringane frå Noreg og andre land viser også at få born er smittebærarar og få blir sjuke av koronaviruset, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i same pressemelding.

Sjuke blir heime, mindre kontakt og hygienetiltak

Alle born som kjenner seg sjuke skal halde seg heime.

Elevane blir organiserte i mindre grupper, maks 15 elevar for 1. til 4. klasse. Dei kan vere fleire samla utandørs.

Ein skal sikre gode rutinar for handvask og nok desinfiserande utstyr.

Skulane bør vere mykje utandørs, både i undervisninga og SFO. Og dei bør unngå store samlingar.

Elevane skal ha fast plass med god avstand. Det skal vere gode rutinar for måltid og ikkje dele så mykje mat.

Elevane bør ha friminutt til ulike tider og dei vaksne skal hjelpe borna å halde avstand.

Dei bør bruke minst mogleg utstyr som må delast, og det utstyrast skal vaskast godt.

Elevane bør helst ikkje reise kollektivt til og frå skule.

På pressekonferansen måndag ettermiddag kom det også fram at borna ikkje kan ta med leikar heimafrå, og klassebamsane må i karantene.

Frå førre veke kom tilsette i 1. til 4. trinn på lista over viktige samfunnsfunksjonar for å handtere den pågåande koronasituasjonen.

Nokre elevar må ein ta spesielle omsyn til av helsemessige årsaker.

Det er førebels uvisst når dei eldre borna får kome tilbake på skulen.