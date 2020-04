Vi setter vår lit til politikerne

Nyhende

Det var overraskende og med stor undring vi las Vikebladet i påsken, der det var et innspill fra administrasjonen i Ulstein kommune om å legge gravplass på vårt areal» Oshaugflata ».

Forslaget om gravplass på nevnte område har vært oppe i teknisk utval 2 ganger før, der det har vært nedstemt hver gang.

Vi er glade for at teknisk utval ser verdien i dette sentrumsområde (25 mål), og ikke vil ha der noen kirkegard.

Vi har en reguleringssak gående som har vart i 9 år, uten at den har kommet så langt som til behandling i kommunestyret. Vi har brukt over 1 mill kroner for å etterkomme kommune og fylke sine krav. Vi har møtt en trenering fra teknisk etat sin side, der vi kan vise til brudd på forvaltningsloven, manglende svar og oppfølging, glemte papirer i skuffer etc.

Under prosessen har vi vært helt åpne i dialogen med Ulstein kommune, vi har hatt flere infomøter, og etterkommet alle krav, utgraving, konsekvensanalyser etc. Det var derfor meget skuffende å se total mangel på åpenhet fra teknisk angående deres planer for området, og vi reagerer også på tidspunktet for lansering av planene, midt i påskehelgen. Vi har nå sett at vi ikke har annet valg en å ta oss advokat i saken, der vi får en full gjennomgang av prosessen som har vært.

Som han sa en som har vært sjefsplanlegger i en stor kommune på Østlandet, «det er vel ikke noen bykommuner i Norge på 2000-tallet som bruker sentrumsareal til gravplass, dette blir jo lagt langt ut av sentrum, arealet er altfor verdifullt til det.»

Oshaugflata ligger nær badestrand, sol hele dagen, og ikke minst gangavstand til alt du trenger.

Når det gjelder politikerne i Ulstein har vi bare møtt velvilje og oppmuntring hele tiden, og vi setter derfor vår lit til at de ser verdien av 25 mål i sentrum av Ulsteinvik er for verdifull til å bruke som gravplass.





Med hilsen grunneierne